Ontslagen coach laat miljoenen liggen: ‘Er zijn belangrijkere dingen’

Sporting Gijón maakte deze week via de officiële kanalen bekend afscheid te nemen van coach Abelardo Fernández, die de voorbije weken met de Asturiërs was afgezakt naar een teleurstellende achttiende plaats in La Liga. De Spaanse oefenmeester had vanwege zijn doorlopende contract nog recht op een afkoopsom, maar heeft daar op eigen initiatief van afgezien.

De verbintenis van Fernandéz in El Molinón liep nog door tot medio 2020, maar de laatste weken was de keuzeheer met zijn elftal in een neerwaartse spiraal beland. De laatste vier competitieduels gingen verloren en dinsdag volgde het congé van Fernández, die naar verluidt een ontslagvergoeding van vier miljoen euro heeft afgewimpeld.

"Ik heb er geen moeite mee dat geld af te schrijven. Er zijn belangrijkere zaken, zoals mijn loyaliteit aan de club", vertelde de 44-jarige trainer, die sinds 2014 de scepter zwaaide bij Gijón en afgelopen zomer nog een nieuw contract tekende. Fernández wordt bij de laagvlieger vervangen door Joan Francesc Ferrer Sicilia, kortweg Rubi.