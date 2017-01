‘Niet-professionele’ Teijsse maakt transfer: ‘Voor mij een prachtig avontuur’

Kenny Teijsse lijkt Go Ahead Eagles op korte termijn te verlaten. De verdediger gaat aan de slag in de Verenigde Staten, laat hij doorschemeren in gesprek met de Stentor. Het gaat om een club uit de tweede divisie, al wil Teijsse nog niet verklappen welke. Zijn contract in Deventer loopt komende zomer af. Volgens Go Ahead is er nog geen akkoord met de Amerikaanse club.

De linksbenige verdediger hoopt deze week zijn werkvisum te ontvangen. Hij kan vervolgens een eenjarig contract tekenen, met een optie voor een extra seizoen. "Het is voor mij een prachtig avontuur, ook omdat deze club ambities heeft om snel uit te komen in de MLS. Ik kijk ernaar uit naar het voetbal en het leven in Amerika. Zo ver is het alleen nog niet. Zo lang ik nog speler van Go Ahead ben, geef ik alles voor deze club."

De afgelopen maanden moest Teijsse genoegen nemen met een reserverol. In december werd de 24-jarige Amsterdammer tijdelijk geschorst door Go Ahead. Hij was vanwege wangedrag uit de selectie gezet voor het duel met FC Groningen en mocht ervoor kiezen de wedstrijd op de tribune te bekijken of met de spelersbus terug te keren naar Deventer. Teijsse had daar geen trek in en keerde per trein terug. Later gaf hij toe 'niet professioneel' te zijn geweest.