Van Gaal stopt: ‘Ik geloof niet dat ik nog zal terugkeren’

Louis van Gaal zet een punt achter zijn trainersloopbaan. De oefenmeester heeft sinds zijn gedwongen vertrek bij Manchester United in de zomer van 2016 geen club meer onder zijn hoede gehad. In een reactie aan De Telegraaf laat Van Gaal weten dat 'gebeurtenissen in zijn familie' een belangrijke rol hebben gespeeld bij zijn beslissing.

Afgelopen maand verloor een van de dochters van Van Gaal haar echtgenoot. "Er is zoveel gebeurd in mijn familie, dan word je ook weer als mens met je neus op de feiten gedrukt", vertelt de voormalig bondscoach van het Nederlands elftal. Van Gaal geeft aan dat hij de mogelijkheid had om bakken met geld te verdienen in China. "Ik kon daar ook heen, maar ik ben nog steeds hier."

Het is niet de eerste keer dat Van Gaal zijn afscheid aankondigt, erkent hij. "Ik riep toen dat ik zou stoppen, dat heb ik later slim veranderd in een ‘sabbatical'", doelt de 65-jarige Amsterdammer op de periode na zijn ontslag op Old Trafford. "Maar nu geloof ik niet dat ik nog zal terugkeren in het trainersvak."

Van Gaal begon zijn trainersloopbaan tussen 1991 en 1997 bij Ajax, waarmee hij onder meer drie landstitels, de Champions League, de UEFA Cup en de wereldbeker voor clubteams won. Vervolgens stond hij drie jaar aan het roer bij Barcelona en werd hij tweemaal kampioen van Spanje. Daarna werd Van Gaal in 2009 kampioen met AZ, won hij in 2010 de Bundesliga met Bayern München en loodste de succestrainer het Nederlands elftal in 2014 naar de derde plek op het WK. Tussen 2014 en 2016 won Van Gaal enkel de FA Cup in dienst van Manchester United.