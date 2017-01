Volop vertrouwen in Ödegaard: slechts twaalf procent ziet Noor ‘floppen’

Martin Ödegaard maakte zaterdag zijn debuut in de Eredivisie. De achttienjarige aanvallende middenvelder kwam één minuut voor tijd binnen de lijnen voor Arber Zeneli en kon zich in dat tijdsbestek logischerwijs nog niet laten zien. De bezoekers van Voetbalzone verwachten echter dat Ödegaard nog wel gaat uitblinken.

De afgelopen dagen kon er op de frontpage gestemd worden op de poll 'Hoe gaat Ödegaard het bij sc Heerenveen doen, denk je?’ Er werden ruim 17.800 stemmen uitgebracht en 22 procent van de stemmers vinkte het vakje met de antwoordmogelijkheid ‘Hij wordt een regelrechte sensatie’ aan. De meerderheid is iets terughoudender, want 27 procent zei te denken dat de Noor het ‘goed’ gaat doen en een andere 27 procent van de stemmers gaf aan dat Ödegaard een ‘voldoende’ gaat scoren in Friesland.

76 procent van de respondenten denkt dus dat Ödegaard gaat slagen in het Abe Lenstra Stadion en daar staat logischerwijs tegenover dat 24 procent van het publiek pessimistischer is. Twaalf procent gaf aan te denken dat de huurling van Real Madrid een ‘regelrechte’ flop wordt bij het team van Jurgen Streppel en de overige twaalf procent van de stemmen ging naar de antwoordemogelijkheden ‘matig’ en ‘niet goed’. Ödegaard bereidt zich nu met Heerenveen voor op het uitduel met PSV van komende zondag.