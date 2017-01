Büttner keert terug: ‘Een supermooie club’

Alexander Büttner is terug bij Vitesse. De 27-jarige linkerverdediger heeft zijn handtekening gezet onder een contract voor twee en een half jaar bij de huidige nummer zeven van de Eredivisie, zo laten de Arnhemmers officieel weten.

Büttner zat sinds zijn vertrek bij Dynamo Moskou zonder club, maar al snel werd duidelijk dat hij zou terugkeren op het oude nest. “Na het vertrek van Kosuke Ota hebben we alle pijlers op Alexander gericht. Hij is bekend met onze manier van spelen en is een herkenbare speler voor onze supporters”, aldus technisch directeur Mo Allach.

“Ik heb een supergoed gevoel om terug te zijn en kan niet wachten om te beginnen. Het buitenlandse avontuur was prachtig en dat pakt niemand mij meer af. Mijn gevoel zei dat ik nu voor Vitesse moest kiezen. Het is een supermooie club en hier wil ik gaan vlammen. Ik hoop snel helemaal fit te worden en aan te sluiten bij de groep”, zegt Büttner, die met nummer 28 gaat spelen.