Chelsea reserveert 85 miljoen voor opvolger Diego Costa

Olympique Lyon gaat vol voor Memphis Depay. Voorzitter Jean-Michel Aulas geeft aan dat het ‘een complexe’ zaak is, maar dat hij er iedere dag keihard aan werkt. (Twitter)

hebben in het geval van een vertrek van de Spaans international ruim 85 miljoen over voor Thomas Müller.

(The Sun)

Ben Brereton lijkt Nottingham Forest te gaan verlaten voor de Premier League. Elf clubs uit de hoogste afdeling, waaronder Chelsea, Manchester City, Tottenham Hotspur en Manchester United, zijn geïnteresseerd. (The Sun)