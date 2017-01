Valencia bevestigt deal met Juventus en bedingt optie tot koop van 18 miljoen

Simone Zaza maakt het seizoen zoals verwacht af bij Valencia. De aanvaller wordt voor een half seizoen gehuurd van Juventus, zo maken los Che zondagavond bekend via de officiële kanalen. Valencia bevestigt dat er een optie tot koop in het huurcontract is opgenomen. Naar verluidt gaat het om een eventueel aankoopbedrag van achttien miljoen euro.

De verhuurperiode in Spanje biedt Zaza de kans om zich te herpakken van zijn teleurstellende dienstverband bij West Ham United. Het afgelopen halfjaar bracht de Italiaanse aanvaller op huurbasis door in Londen. In zijn huurcontract stond een verplichte optie tot koop bij een bepaald aantal wedstrijden, maar the Hammers stuurden de tegenvallende aanwinst terug naar Juventus voordat dat aantal werd bereikt.

Zaza heeft de medische keuring bij Valencia reeds doorstaan en tekende zondag zijn contract. Het is onduidelijk of de optie tot koop verplicht is. Volgens sommige berichten wordt de clausule automatisch geactiveerd als de 25-jarige aanvaller een totaal van tien wedstrijden haalt; andere media suggereren dat Zaza permanent blijft als Valencia degradatie weet te ontlopen. De gevallen grootmacht staat zeventiende in LaLiga, met vier punten boven de rode streep.