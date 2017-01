West Ham heeft negen miljoen over voor Ajacied

Sporting Portugal heeft een bod van Al-Ahly afgeslagen. De club uit Egypte had twee miljoen euro over voor de Angolese linksbuiten Ary Papel. (O Jogo)

Ajax krijgt niet te maken met Petar Skuletic. De spits leek Lokomotiv Moskou in te ruilen voor Legia Warschau, maar is nu toch op weg naar PAOK Saloniki. (Match TV)