‘Barcelona maakt met verkoop middenvelders ruimte voor megasalaris Messi’

Lionel Messi beschikt over een in 2018 aflopend contract en in Spanje wordt de laatste maanden volop gespeculeerd over de toekomst van de ster van Barcelona. De Argentijn wil naar verluidt wel bijtekenen, maar zal dat alleen maar doen als hij de bestbetaalde speler van de club gaat worden. Messi krijgt nu zo’n 22 miljoen euro op jaarbasis, terwijl zijn MSN-kompanen Luis Suárez en Neymar circa 25 miljoen euro opstrijken.

Het zal dus niet goedkoop worden om Messi een nieuwe verbintenis te laten signeren en El Confidential meent nu te weten hoe Barça geld denkt vrij te maken voor zijn megasalaris. De Catalanen willen volgens het medium afscheid nemen van Arda Turan en Ivan Rakitic, zodat een deel van de miljoenen die de twee middenvelders opbrengen weer in de zak van Messi kan verdwijnen.

Arda staat naar verluidt in de belangstelling van een aantal clubs uit China en moet zo’n dertig miljoen euro opleveren. Rakitic, die zaterdag wederom op de bank begon in de met 5-0 gewonnen wedstrijd tegen Las Palmas, is de laatste maanden steeds minder vaak een vaste waarde en Josep Guardiola zou er wel wat in zien om de Kroaat als vervanger van de geblesseerde Ilkay Gündogan naar Manchester City te halen. Hoeveel Barcelona precies wil ontvangen voor de spelmaker is niet bekend.