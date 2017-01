Luis Enrique: ‘Hij heeft mijn ongelijk bewezen’

Aleix Vidal leek de afgelopen maanden op weg naar de uitgang bij Barcelona, maar de Spanjaard heeft zaterdag wellicht voor een wijziging in de plannen gezorgd. In de met 5-0 gewonnen wedstrijd tegen Las Palmas verscheen hij door de afwezigheid van Sergi Roberto als rechtsback aan de aftrap en hij beschaamde het vertrouwen van Luis Enrique niet. De vleugelverdediger speelde een puike wedstrijd en scoorde ook nog eens.

“Hij heeft het ongelijk van zijn coach bewezen. Hij speelde uitstekend. Hij is een van de spelers met de minste speelminuten in de ploeg, maar heeft laten zien dat hij bereid is om te knokken. Hij is fysiek sterk, is van nature erg fit en traint hard”, liet een tevreden Luis Enrique na afloop van de wedstrijd weten aan verslaggevers.

Op de rechtsbackpositie was het voor de trainer zoeken na het vertrek van Dani Alves naar Juventus. Met Sergi Roberto en Vidal heeft hij nu twee mogelijke opties: “Ze hebben zich allebei moeten aanpassen, omdat ze allebei niet zijn opgegroeid op die positie. Maar ze zijn allebei betrouwbaar, pikken hun doelpunten mee en hebben loopvermogen. Ze moeten zich defensief blijven verbeteren, maar het is positief dat ik een keuze kan maken.”