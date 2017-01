‘Het Vitesse waar ik vertrok is in niets te vergelijken met het huidige Vitesse’

Ricky van Wolfswinkel keerde afgelopen zomer terug naar Nederland. Hij tekende bij Vitesse, de club waar hij op jonge leeftijd doorbrak. Na jaren in het buitenland actief te zijn geweest, zonder al te veel succes, hoopt de spits zijn carrière nieuw leven in te blazen in Arnhem. Van Wolfswinkel noemt zijn tweede periode bij Vitesse ‘een zijstap’ en wil gewoon zo veel mogelijk voetballen én scoren.

Na twee succesvolle jaren bij FC Utrecht vertrok Van Wolfswinkel in de zomer van 2011 naar Sporting Portugal. Daarna speelde hij achtereenvolgens voor Norwich City, Saint-Étienne, nogmaals Norwich en daarna Real Betis. “Ik heb logische stappen gemaakt in mijn carrière”, vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Van Vitesse, dat destijds in nood was, naar FC Utrecht. Ik kon naar AZ, maar koos voor de geleidelijke weg omhoog. Daarna was Sporting Portugal ideaal. Niet de Europese top, maar de subtop. Weer een moeilijkheidsgraad er bij. Dat ging goed en daarop was Norwich City een volgende stap. Niet de top van Engeland, wél de Premier League. Ik heb er altijd over nagedacht."

Het liep in het buitenland uiteindelijk niet zoals gehoopt. “Saint-Étienne en Betis leken een uitkomst, maar dat was niet zo”, vervolgt de 27-jarige schoonzoon van Johan Neeskens. “In Spanje besloot ik al dat het roer om moest. Ik had de tijd bij Norwich kunnen uitzitten. Nog een jaar geld opstrijken. Maar ik wilde naar een andere club. Ik wilde niet meer verhuurd worden en afhankelijk zijn van de grillen van de clubleiding."

Bij Vitesse komt Van Wolfswinkel weer wekelijks in actie. Met acht doelpunten uit zestien wedstrijden is de centrumspits verre van tevreden. Hij wil meer betekenen voor zijn club. “Het Vitesse waar ik vertrok is in niets te vergelijken met het huidige Vitesse. De club heeft zich de afgelopen jaren op een positieve manier ontwikkeld. Zou dat niet zijn gebeurd, dan had ik deze stap nooit gemaakt. Dit is niet afbouwen. Dit is een zijstap. Een nieuwe impuls. Ik wil weer wekelijks voetballen. Weer scoren."