Groningen voorbij Heracles na overweldigende eerste helft in Almelo

FC Groningen heeft een uitstekende competitiehervatting achter de rug. Het elftal van Ernest Faber profiteerde zaterdagavond in het Polman Stadion optimaal van een offday van Heracles Almelo, dat de wedstrijd in een tijdsbestek van tien minuten uit zijn vingers zag glippen en zich op de ranglijst gepasseerd ziet door de noorderlingen: 1-4.

Heracles verloor dit seizoen pas tweemaal voor eigen publiek, maar kende een rampzalige eerste helft. Nadat Lerin Duarte en Samuel Armenteros in de openingsfase nog goede kansen om zeep hadden geholpen voor de Almeloërs, liepen de bezoekers in het laatste kwartier voor rust uit naar een 0-3 voorsprong. De laatste keer dat Groningen zo snel een dergelijke voorsprong had genomen in een Eredivisieduel, was op 2 april 1998, toen FC Dordrecht op eigen veld na 28 minuten reeds op een onoverbrugbare achterstand was gezet.

Het bal werd geopend door Mimoun Mahi, die de uitkomende Bram Castro verschalkte met een subtiel wippertje en daarmee voor zijn zevende competitietreffer deze jaargang tekende. Bij de Groningers maakte Desevio Payne voor het eerst dit seizoen zijn opwachting en de Amerikaanse verdediger nam de tweede treffer van de avond voor zijn rekening, door raak te schieten op aangeven van Juninho Bacuna, alvorens Alexander Sörloth op slag van rust voor de definitieve beslissing zorgde.

Groningen kon vrijuit spelen in het tweede bedrijf en liet aanvankelijk na om de aangeslagen manschappen van John Stegeman meer pijn te doen. De grootste kans op een vierde goal was voor Mahi, maar de aanvaller schoot op de voeten van Wout Droste, nadat hij Castro op fraaie wijze had uitgekapt. De gasten hadden weinig meer te duchten van Heracles en gingen freewheelend richting de slotfase, waarin er nog twee doelpunten vielen. Eerst zorgde Mahi voor de 0-4, waarna Daryl van Mieghem in de blessuretijd de eer redde voor de thuisploeg.