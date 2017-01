Feyenoord laat oog vallen op goedkope ex-Ajacied

Bojan Krkic staat voor een transfer binnen de Premier League. De aanvaller van Stoke City wordt gevolgd door zowel Middlesbrough als West Bromwich Albion, die met zo'n dertien miljoen euro over de brug zullen moeten komen voor de Spanjaard. (Sky Sports)

De bij FK Vojvodina actieve Dejan Meleg zou in Rotterdam in beeld zijn om het middenveld te komen versterken en moet nog geen miljoen euro kosten.