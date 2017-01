Chinezen hopen te profiteren van ruzie: ‘Dan wordt Chelsea geen kampioen’

Chelsea lijkt na een geweldige zegereeks op weg te zijn naar de Engelse landstitel, maar sinds vrijdag rommelt het op Stamford Bridge. Diego Costa botste met Antonio Conte, waarna die laatste besloot zijn, van een blessure herstelde, spits uit de selectie voor de wedstrijd tegen Leicester City te laten.

Diego Costa is nu het middelpunt van een enorme geruchtenstroom en Jorge Mendes, de zaakwaarnemer van de Spaans international, zou al een ontmoeting met vertegenwoordigers van Tianjin Quanjian achter de rug hebben. De club, die gecoacht wordt door Fabio Cannavaro, is volgens de Evening Standard bereid om ruim negentig miljoen euro neer te leggen voor de spits, die zelf ruim 650 duizend euro per week kan gaan verdienen in China.

Als Chelsea er inderdaad voor kiest om Diego Costa te verkopen, dan ziet Graeme Souness het somber in voor de titelkansen van the Blues: “Dit is het laatste waar Chelsea op zit te wachten. Hij speelt geweldig en als ze hem kwijtraken, zijn hun kansen om de Premier League te winnen opeens vervlogen. Als iedereen rustig blijft, kan hij misschien tot het einde van het seizoen blijven. Er moet een uitweg zijn die iedereen tevreden houdt”, vertelt hij aan Sky Sports.