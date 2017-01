OGC Nice op eigen veld onverslaanbaar, Falcao in vorm en op stoom

De Ligue 1 is toe aan de twintigste speelronde in een seizoen wat wel eens het kampioenschap op kan gaan leveren voor OGC Nice. De Franse koploper gaat zondag de strijd aan met Metz en doet dat op eigen veld, waar al vijftien competitiewedstrijden op rij niet werd verloren. Bij AS Monaco is Radamel Falcao op stoom. De Colombiaan is aan zijn beste serie bezig sinds zijn tijd bij Atlético Madrid.