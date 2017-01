Voetbalwereld rouwt om dood oud-bondscoach Taylor: ‘Hij was een liefhebber’

Graham Taylor is niet meer. De Engelsman overleed donderdag op 72-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartaanval en laat de voetbalwereld achter in rouw.

Taylor was tijdens zijn bescheiden spelersloopbaan actief voor Grimbsy Town en Lincoln City, maar maakte vooral naam als manager bij Watford en Aston Villa. Beide clubs werden door de voormalig oefenmeester naar een tweede plaats in de hoogste Engelse divisie geleid. Taylor had tussen 1990 en 1993 de Engelse nationale ploeg onder zijn hoede, maar slaagde er niet in the Three Lions naar het WK van 1994 in de Verenigde Staten te loodsen.

Na zijn periode bij de voetbalbond was Taylor werkzaam bij Wolverhampton Wanderers, Watford en Aston Villa, waar hij in 2003 vertrok. De laatste jaren was hij als bestuurslid verbonden aan zijn oud-werkgever Watford en verdiende hij zijn brood als analyticus. Dat Taylor geliefd was, blijkt uit de reacties die doorkomen uit de voetballerij via onder meer social media.

Alan Shearar zei 'volledig gechoqueerd' te zijn door de dood van Taylor, die de voormalig topspits liet debuteren voor Engeland. Ook Joey Barton en Rio Ferdinand toonden hun medeleven met de nabestaanden van de grootheid, terwijl voormalig Arsenal-speler Lee Dixon op Twitter naar de juiste woorden zocht: "Hij was gepassioneerd, eerlijk, een harde werker, oprecht, grappig. Een liefhebber. Ik zal hem missen."