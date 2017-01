Verdedigingsleider zweert Arsenal trouw: ‘Club is een groot deel van mijn leven’

Laurent Koscielny maakte in 2010 de overstap van Lorient naar Arsenal en groeide in Noord-Londen uit tot een verdediger van topniveau. De Fransman is inmiddels aanvoerder onder manager Arsène Wenger en tekende donderdag een nieuw contract, dat hem naar verluidt tot de zomer van 2021 in het Emirates Stadium zal houden. Koscielny stak zijn tevredenheid niet onder stoelen of banken na het verlengen van zijn verbintenis.

"Ik ben verheugd mijn avontuur met deze club voort te zetten", vertelt 31-jarige mandekker op het digitale thuis van The Gunners. "Ik zit hier nu zeven jaar en dit team heeft nog veel in petto voor de toekomst. Ik ben blij voor mijn familie dat zij in Londen kunnen wonen en ik ben blij voor mezelf dat ik voor deze club speel. Ik heb hier alles om gelukkig te zijn, zowel op als naast het veld. Dat is de reden dat ik ervoor gekozen heb mijn avontuur met Arsenal te continueren."

"Als voetballer draait het niet alleen om voetbal, het draait om je leven als geheel", zo vervolgt Koscielny. "Arsenal is een groot deel van mijn leven inmiddels. Mijn kinderen zijn hier in Londen geboren en mijn leven is sindsdien veranderd. Ze zijn blij met hun leven in Londen, ze houden van Arsenal en ze zijn altijd enorm enthousiast als ze een wedstrijd in het stadion bezoeken. Het is het beste wat ik me kan wensen."

Koscielny is bezig aan zijn zevende jaargang in dienst van Arsenal, waarmee hij in 2013 en 2014 de FA Cup won. Dit seizoen aast de stopper op meer. ''Het team heeft geen wijzigingen ondergaan en is al jaren intact. Het is belangrijk om onze beste spelers te behouden. We willen samen winnen en zullen er alles aan doen." Naast Koscielny verbonden ook zijn Olivier Giroud en Francis Coquelin donderdag hun toekomst aan Arsenal.