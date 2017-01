Crystal Palace biedt elf miljoen op Nederlandse back

(The Sun)

West Ham United heeft naar verluidt beet. The Hammers leggen zo’n twintig miljoen euro neer voor Brentford-spits Scott Hogan. (The Sun)

(The Times)

Adam Lallana staat op de radar bij een aantal Europese topclubs. Naast Paris Saint-Germain hebben ook Juventus en Barcelona een oogje op de Liverpool-middenvelder. (The Times)

Sunderland laat hem niet gaan zolang er geen vervanger is gevonden.

Michy Batshuayi wordt in verband gebracht met een aantal clubs, maar een vertrek lijkt uitgesloten. De Belg heeft namelijk van Chelsea te horen gekregen dat hij in januari niet weg mag. (Daily Star)

(The Guardian)

Ivan Rakitic wordt genoemd bij Manchester City, maar de Kroaat lijkt nergens heen te gaan. Hij maakt naar verluidt in ieder geval het seizoen af bij Barcelona. (The Guardian)