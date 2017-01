Oscar in China onderdeel van ‘cool’ project: ‘Dat trok me aan’

Begin januari tekende Oscar bij Shanghai SIPG. De Chinese club maakte zestig miljoen euro over naar Chelsea voor de Braziliaanse middenvelder, die een kleine vijfhonderdduizend euro per week gaat verdienen. Oscar viel voor het ‘coole’ project waar Shanghai SIPG mee bezig is.

“Ze willen nieuwe spelers halen en ik ben een van de jongste”, zegt Oscar tegen Omnisport. Bij Shanghai SIPG staat André Villas-Boas aan het roer als trainer en spelen, naast Oscar, de Brazilianen Hulk en Elkeson. “De competitie is heel cool. Het project dat ze me lieten zien, trok me aan. De club was heel blij met mijn komst. Ik heb vijf jaar bij Chelsea gespeeld, dat is lang. De deur zal daar nog steeds voor me open staan.”

Trainer André Villas-Boas ziet de komst van Oscar als enorme impuls voor de Chinese competitie. “Hij komt in China spelen terwijl hij 25 jaar is. Dat betekent dat hij nog in de bloei van zijn carrière zit en ook de mogelijkheid had voor een andere Europese clubs te kiezen”, vertelt de Portugese oefenmeester tegen DSP Magazine. “De Chinese competitie trekt normaal alleen spelers vanaf 27 of 28 jaar. Er zal daardoor ook meer druk op hem staan, omdat hij als jonge speler van een topclub naar China komt.”