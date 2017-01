‘Die interesse van Ajax zal er best zijn, maar ik ben nog niet klaar hier’

Ridgeciano Haps is de afgelopen seizoenen uitgegroeid tot een van de beste linksbacks van de Eredivisie en de verdediger van AZ wordt vanzelfsprekend regelmatig in verband gebracht met een overstap naar een grotere club. Haps’ zaakwaarnemer bevestigde in een eerder stadium al dat Ajax zijn cliënt op het lijstje heeft staan, maar de back is zelf nog niet zo bezig met een transfer.

“Ik lees op internet ook van alles over interesse en zo. Die zal er best zijn, alleen heb ik niks gehoord en ben ik nog niet klaar hier”, vertelt hij in gesprek met Voetbal International. “We hebben zo veel om voor te spelen, met de competitie, de beker en de Europa League. Tegelijk vind ik dat we nog beter kunnen. We verslaan Zenit Sint-Petersburg en verliezen een paar dagen later kansloos van Feyenoord. We moeten proberen stabieler te worden.”

John van den Brom hoopt dat zijn club voorlopig geen afscheid hoeft te ten nemen van uitblinkers als Haps. De tijd dat AZ zulke spelers meteen moest laten gaan is volgens de trainer voorbij en als er dan wel een transfer komt, is het zaak dat de Alkmaarders net zo scherp onderhandelen als zij met de overstap van Vincent Janssen naar Tottenham Hotspur hebben gedaan.