VZ Talentscout - Babel krijgt gezelschap van ‘de toekomst van Oekraïne’

Met pen en papier in de hand en tientallen scouts hijgend in de nek struint Voetbalzone wekelijks de internationale velden af. Wie zijn de sterren van de toekomst, welke talenten moeten absoluut in de gaten gehouden worden? Ons volgende doelwit: Eduard Sobol, verdediger uit Oekraïne.



Besiktas begint komende maandag aan de tweede seizoenshelft, want het team van trainer Senol Günes neemt het dan op tegen Osmanlispor. Bij De Zwarte Adelaars verschijnen er mogelijk drie nieuwe gezichten aan de aftrap: Ryan Babel, stopper Matej Mitrovic en linksachter Eduard Sobol. Laatstgenoemde staat volgens de krant FANATIK op het punt om de overstap te maken van Shakhtar Donetsk naar Besiktas. Het is de bedoeling dat hij voor anderhalf jaar op huurbasis in Istanbul gaat spelen.

Sobol speelde in de heenronde op huurbasis voor Zorya Luhansk en maakte daar dusdanig veel indruk dat Besiktas interesse toonde. Ook Shakhtar zou overwegen om Sobol deze maand terug te roepen, maar momenteel wijst alles erop dat de verdediger aan de slag gaat in de Süper Lig. “Het is leuk om van de belangstelling te horen. Ik zou mij graag in Europa willen laten zien en in Turkije heerst er een goede sfeer bij wedstrijden en de stadions zitten er vaak vol”, zei Sobol eind december in de Oekraïense media.

Sobol speelde achttien wedstrijden voor Zorya en had aanvankelijk gehoopt een kans te krijgen bij Shakhtar, maar trainer Paulo Fonseca liet hem in de zomer tijdens het trainingskamp in Oostenrijk weten dat hij zich beter kon laten verhuren. Dat had Sobol zelf niet verwacht: “Het feit dat ik mijn plek bij Shakhtar ben kwijtgeraakt, is altijd een mysterie gebleven.” Ondanks dat Fonseca Sobol niet goed genoeg achtte voor een basisplaats bij Shakhtar, is men het er in Oekraïne over eens dat Sobol een grote toekomst tegemoetgaat.

“Er zijn veel jonge spelers in Oekraïne die de top kunnen halen. Je hebt mensen als Sobol, Viktor Kovalenko en Oleksandr Zinchenko. Zij zijn de toekomst van de nationale ploeg”, zei oud-spits Igor Belanov in oktober. Hij kreeg bijval van Raúl Riancho, de rechterhand van bondscoach Andriy Shevchenko. “Ik kwam Sobol voor het eerst op het spoor toen Dynamo Kiev tegen Zorya speelde, een maand of zes geleden. Na de wedstrijd heb ik hem gegroet en heb ik gevraagd hoe oud hij was. Ik vond hem namelijk erg sterk spelen.”

“Ik zou hem graag naar Dynamo Kiev zien vertrekken, maar heb begrepen dat hij eigendom is van Shakhtar. Deze speler heeft in ieder geval potentie en zal op termijn in Europa gaan spelen”, aldus Riancho. Sobol had overigens al eerder voor Dynamo kunnen spelen, zo deed hij in september uit de doeken: “Toen ik vertrok bij Zaporizhya, liet mijn zaakwaarnemer weten dat ik een belangrijke keuze moest maken. Ik moest kiezen tussen Dynamo en Shakhtar en vond de speelstijl van Shakhtar beter op die van mij aansluiten.”

Sobol lijkt zich binnenkort dus de speelstijl van Besiktas eigen te moeten maken. De viervoudig international van Oekraïne, die bij Shakhtar nog een contract heeft tot de zomer van 2020, zal met Besiktas dan op jacht gaan naar het prolongeren van het kampioenschap. Hij won eerder al twee landstitels in Oekraïne, één beker én werd in 2013 uitgeroepen tot het grootste Oekraïense talent in de categorie van spelers onder de negentien jaar. Besiktas lijkt de komst van Sobol deze week nog wereldkundig te maken.

Naam Eduard Sobol

Geboortedatum 20/04/1995

Club Zorya Luhansk

Positie Linksback

Sterke punten Snelheid, sliding, voorzet