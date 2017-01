Gabbiadini slaat toe en beslist ‘laatste wedstrijd voor Napoli’

Napoli heeft dinsdagavond een plek bij de laatste acht van de Coppa Italia veroverd. De ploeg van Maurizio Sarri rekende voor eigen publiek af met Serie B-club Spezia: 3-1. Manolo Gabbiadini maakte het laatste doelpunt van de wedstrijd en mogelijk ook zijn laatste in het shirt van Napoli: de aanvaller wordt hevig gelinkt aan een transfer naar Engeland of Duitsland.

Spezia schakelde vorig seizoen AS Roma uit in de achtste finales en ontdeed zich deze jaargang onder meer van Udinese en Palermo. De kans op een stunt in Stadio San Paolo leek binnen enkele minuten echter al minuscuul. Napoli, zonder de geschorste Dries Mertens en Maurizio Sarri, greep binnen drie minuten de leiding dankzij Piotr Zielinski. De Pool mocht opstomen op de vijandelijke helft en bereikte eenvoudig het strafschopgebied, om vervolgens de bal in de rechterhoek te plaatsen. Gabbiadini zag even later een afstandsschot gered worden.

De grootste mogelijkheid op de 2-0 was voor Lorenzo Insigne, die van dichtbij op de paal stuitte. Spezia wist de misser af te straffen, al kreeg de Serie B-club hulp van Raúl Albiol. Een schot van Antonio Piccolo vanaf de zestienmeterlijn werd door de verdediger ongelukkig achter doelman Rafael Cabral gewerkt. De 1-1 ruststand was verrassend, maar na de onderbreking stelde Napoli orde op zaken dankzij een prachtig doelpunt van Emanuele Giaccherini. De aanvaller, die voor het eerst een basisplek had, nam de bal uit een lastige hoek ineens op de slof na een fraaie stiftbal van Lorenzo Insigne. Een minuut later gooide Gabbiadini de wedstrijd op slot na uitstekend voorbereidend werk van Marko Rog.