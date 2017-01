Benfica-banneling vindt vier maanden na gewraakt interview nieuwe club

Adel Taarabt speelt het komend anderhalf jaar voor Genoa. De Serie A-club meldt dinsdagavond dat de aanvallende middenvelder op huurbasis wordt overgenomen van Benfica, waar Taarabt was geïsoleerd. De Marokkaan speelde geen enkele wedstrijd voor het eerste elftal en moest het hebben van minuten in de B-ploeg.

In de zomer van 2015 tekende Taarabt een vijfjarig contract in Estádio da Luz, maar daar aardde hij nooit. Afgelopen zomer weigerde hij een transfer en eind augustus maakte de achttienvoudig international zich verder onmogelijk door een kritisch interview te geven aan France Football. Daarin liet de 27-jarige Taarabt zich negatief uit over voorzitter Luis Filipe Vieira. Die zou bepaalde afspraken niet zijn nagekomen.

"We hebben wedstrijden van Taarabt bekeken en teruggekeken. Maar er ontbreekt wat. Hij was bij zijn komst zes kilo te zwaar, maar is nu weer op het juiste gewicht. Na het interview dat hij heeft gegeven zal hij het shirt van Benfica echter niet meer dragen", zei de preses toen al. De transfer naar Genoa betekent voor Taarabt een terugkeer in de Serie A: in de tweede seizoenshelft van 2013/14 kwam hij tot veertien duels en vier doelpunten voor AC Milan. Taarabt werd destijds gehuurd van Queens Park Rangers.