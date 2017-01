Bod van zeventig miljoen op Lacazette afgewezen: ‘Hij is onmisbaar’

Olympique Lyon zou deze winter grof geld kunnen verdienen. De Franse club zou onder meer een bod van zeventig miljoen euro hebben ontvangen voor spits Alexandre Lacazette, maar Lyon wil alle spelers binnenboord houden. Les Gones willen het in de tweede seizoenshelft zo goed mogelijk doen in de competitie en de Europa League.

Om die reden is Olympique Lyon niet van plan om haar sterspelers van de hand te doen, ondanks dat er clubs zijn die veel geld over hebben voor de spelers. “We willen dichterbij de koploper van de competitie komen en het is zo goed mogelijk doen in de Europa League. Alexandre Lacazette, Nabil Fekir en Corentin Tolisso zijn onmisbaar bij ons, net als alle andere spelers op wie er biedingen zijn gedaan”, zegt voorzitter Jean-Michel Aulas tegen RMC.

“Op dit moment hebben we zes of zeven biedingen liggen op onze beste spelers. Het is waar dat clubs bereid zijn tussen de veertig en zeventig miljoen te betalen voor Alexandre”, stelt Aulas. Lacazette werd de afgelopen tijd in verband gebracht met onder meer Arsenal, Liverpool en West Ham United. De spits scoorde 76 doelpunten voor Lyon in 117 wedstrijden. De Franse club is in de volgende ronde van de Europa League de tegenstander van AZ.