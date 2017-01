WAG's: Op bezoek bij Yasmin Verheijen, de vriendin van Khalid Boulahrouz

Makers Channel en Voetbalzone zetten dé drijvende krachten achter de voetballer centraal: de voetbalvrouwen. We zien hun ambities en dromen, en ontdekken de ongeschreven regels van deze bijzondere gemeenschap. In de eerste aflevering gaat Justus Dingemanse op bezoek bij Yasmin Verheijen. De vriendin van Khalid Boulahrouz praat over hoe zacht de robuuste verdediger van weleer is, behalve als hij op de Playstation speelt. “Met FIFA is hij heel erg temperamentvol.”