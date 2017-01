Ajax troeft Chelsea af: ‘We hebben het contract ondertekend’

Schön Szabolcs gaat aan de slag bij Ajax. George Hemingway, de voorzitter van Honvéd Budapest, heeft in het ontbijtprogramma Reggeli Start van DIGI Sport laten weten dat hij een Amsterdams bod op de zestienjarige middenvelder heeft geaccepteerd.

“Ajax heeft ons een voorstel gestuurd en dat hebben we ondertekend en teruggestuurd. We verwachten dat Ajax de documenten binnenkort ook weer gesigneerd zal terugsturen”, aldus Hemingway. “We hebben de juiste aanbieding ontvangen en we wensen de speler veel succes in zijn verdere carrière.”

Szabolcs, international van Hongarije Onder-17, liep in het verleden nog stage bij onder meer Chelsea en Vitória Guimarães en was ook in beeld bij Stoke City. Ajax lijkt de komst van het talent nu ieder moment bekend te kunnen maken.