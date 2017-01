Almere City raakt aanvoerder kwijt: ‘Hij is een veelbelovende speler’

Kaj Ramsteijn is niet langer speler van Almere City FC. De 26-jarige centrale verdediger heeft zich maandag voor drie seizoenen verbonden aan Aalesunds FK, de nummer negen van het voorbije seizoen in Noorwegen.

“Kaj is een zeer veelbelovende speler van wie wij veel verwachten. Hij is een robuuste verdediger met leidinggevende kwaliteiten. Hij is opgeleid bij Feyenoord en was vorig seizoen de aanvoerder van Almere. We zijn erg blij met de speler”, zegt trainer Trond Frederiksen op de officiële website.

Ramsteijn is na Edwin Gyasi de tweede Nederlander in de selectie van Aalesunds. Hij speelde 56 wedstrijden voor Almere en kwam eerder nog uit voor Marítimo, Sparta Rotterdam, VVV-Venlo, Excelsior en dus Feyenoord.