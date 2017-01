‘Mensen zullen me gaan haten, maar wat in de pers verscheen is bullshit’

Garry Rodrigues staat op het punt om een contract te tekenen bij Galatasaray. De 26-jarige linksbuiten komt over van PAOK Saloniki en gaat zich vermoedelijk tot medio 2020 verbinden aan de topclub uit Turkije. Het vertrek bij PAOK valt Rodrigues zwaar. "Het was moeilijk om PAOK te verlaten, want ik houd van die club", vertelt hij aan Sporx.

De jeugdexponent van Feyenoord zegt te ervaren dat zijn besluit wordt gerespecteerd. Daar is hij blij om. "Er is veel over geschreven, dus ik wil het toelichten. Ik was heel gelukkig bij PAOK. Mijn plan was om daar een lange tijd te blijven", verklaart Rodrigues. "Mijn familie was ook gelukkig, maar vorige week kwam een geweldige kans voorbij. Ik droomde van een transfer naar een club als Galatasaay. Het was moeilijk, maar ik wilde de kans aangrijpen. Zo'n kans komt niet vaak voorbij in je leven. Mijn teamgenoten zeiden ook dat je die kans maar één keer krijgt."

De toekomstig ploeggenoot van Nigel de Jong en Wesley Sneijder zegt dat geld geen rol speelde bij zijn beslissing, maar dat hij puur voor het carrièreperspectief naar Istanbul verkast. "Wat er in de pers is verschenen, is bullshit. Dat moeten de fans weten. Voor mij is het moeilijk en ik wil dat de supporters dat weten. PAOK was mijn club. Ik wil de supporters bedanken voor de steun in de afgelopen twee jaar. Ik weet dat er mensen zijn die me haten omdat ik wegga. Dat hoort erbij. Maar ik zal altijd van ze houden."