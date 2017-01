Klopp wil ADO Den Haag aftroeven: ‘Het was buitengewoon en speciaal’

Maandagavond wordt de FIFA Fan Award uitgereikt. Dankzij de knuffelactie tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord voor zieke kinderen van het Sophia Kinderziekenhuis zijn de fans van ADO Den Haag voor deze prijs genomineerd. Liverpool-trainer Jürgen Klopp hoopt dat de award naar de supporters van zijn club gaat, die ook genomineerd zijn.

De Liverpool-fans zijn samen met de supporters van Borussia Dortmund genomineerd naar aanleiding van hun gezamenlijke You’ll never walk alone. De wedstrijd tussen beide clubs vond plaats vlak voor de herdenking van de Hillsboroughramp, waardoor de fans besloten de handen ineen te slaan. “Ik heb het al een paar keer gezegd, ik heb geluk dat ik paar van dit soort avonden heb gehad in mijn leven”, zegt Klopp op de website van Liverpool.

“Als ik moet vergelijken, was dat laatste half uur het beste waar ik ooit deel van uit heb gemaakt. Dus als iemand denkt dat het waard is daar een prijs voor uit te reiken, ben ik daar een voorstander van”, stelt de Duitse oefenmeester. “Het was toen buitengewoon en behoorlijk speciaal. Zo’n sfeer creëren is zo bijzonder, dus ik hoop dat we de prijs pakken.”