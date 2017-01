Allegri verbreekt imposant record van Conte na dubbelslag Higuaín

Juventus is goed begonnen aan het nieuwe kalenderjaar. De ploeg van Massimiliano Allegri rekende zondagavond af met nummer vijftien Bologna: 3-0. Gonzalo Higuaín was met twee doelpunten de gevierde man. Juventus won voor de 26ste keer op rij een thuiswedstrijd in de Serie A en verbrak daarmee het competitierecord, dat toenmalig Juventus-trainer Antonio Conte in 2013/14 vestigde.

Juventus sloot het vorige kalenderjaar af met een nederlaag tegen AC Milan in de strijd om de Supercoppa en was erop gebrand om 2017 wel positief te beginnen. Zonder de grieperige Gianluigi Buffon, de geblesseerde Leonardo Bonucci, Alex Sandro en Dani Alves en de begeerde Patrice Evra kwam de gastheer al binnen acht minuten op voorsprong. Een fraaie pass van Miralem Pjanic belandde rond de strafschopstip bij Higuaín, die de bal in één keer op de slof nam. Doelman Antonio Mirante kreeg een hand tegen het leer, maar kon een tegendoelpunt niet voorkomen.

Er volgden nog mogelijkheden voor Stephan Lichtsteiner en opnieuw Higuaín, voordat Juventus vanaf elf meter mocht aanleggen. Marios Oikonomou beging een uitermate onhandige overtreding op Stefano Sturaro en Paulo Dybala ontfermde zich over de penalty. De Argentijn stuurde Mirante de verkeerde kant op: 2-0. Het was vermoedelijk een mentale overwinning voor Dybala, die tegen Milan juist de beslissende strafschop miste. Overigens heeft de aanvaller al zijn elf penalty's in de Serie A wél benut. In de tweede helft had Bologna verrassend veel balbezit, maar Juventus trok de wedstrijd naar zich toe.

De Oude Dame was er razendsnel uit in de counter. De opgestoomde Lichtsteiner combineerde met Sami Khedira en leverde vanaf de rechterflank een afgemeten voorzet op Higuaín. De Argentijn stond volledig vrij en kon vanaf vijf meter binnenknikken. Dertien minuten voor tijd had de 4-0 moeten volgen, toen Sturaro op het doel kon afstormen. Hij koos echter voor de pass naar Mario Mandzukic en dat was niet de beste beslissing. De supporters hadden een extra doelpunt wel kunnen gebruiken, want het leven was uit de wedstrijd en kansen waren spaarzaam. Juventus staat na de zege vier punten los van AS Roma en heeft nog een duel tegoed.