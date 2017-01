‘Aké verdient het om bij een geweldig team als Chelsea te spelen’

Nathan Aké mag zich bewijzen bij Chelsea. De koploper van de Premier League maakte zondag bekend dat de verdediger wordt teruggeroepen van zijn verhuurperiode bij Bournemouth, nadat hij een goede indruk achterliet in de eerste seizoenshelft. Antonio Conte is blij met de extra optie.

"Ik heb hem teruggeroepen, omdat hij aantoont dat hij klaar is om bij onze selectie te blijven", verklaart de oefenmeester op de clubsite. "Chelsea is zijn thuis. Hij speelde afgelopen seizoen bij Watford en dit jaar bij Bournemouth en hij heeft laten zien dat hij het verdient om bij een geweldig team als Chelsea te blijven."

"Ik ben blij met zijn terugkeer", vervolgt de Italiaan, die dankzij de 21-jarige Nederlander een 'belangrijke extra optie' krijgt'. "Omdat we met drie centrale verdedigers spelen. Hij kan links en in het centrum uit de voeten. Het wordt belangrijk om tijdens de training te beoordelen of hij ook als opkomende back kan spelen."