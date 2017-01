Te Vrede verlaat sc Heerenveen voor Boluspor: ‘We mikken op promotie’

Mitchell te Vrede gaat zijn geluk beproeven bij het Turkse Boluspor. De aanvaller verruilde Feyenoord in de zomer van 2015 voor sc Heerenveen, maar kwam in Friesland niet uit de verf. Zondagmiddag werd de transfer definitief beklonken, zo maakt Te Vrede’s nieuwe werkgever bekend via haar digitale kanalen.

De 25-jarige centrumspits wordt de vijfde Nederlander bij Boluspor, dat uitkomt op het tweede niveau in Turkije. Rydell Poepon, Murat Yildirim, Ismail Yildirim en Anco Jansen verdienen hun brood reeds in het Bolu Atatürk Stadion.

Te Vrede speelde in zijn debuutjaar nog 28 wedstrijden voor Heerenveen en was daarin tien keer trefzeker. Deze jaargang kwam de spits echter niet meer voor in de plannen van trainer Jurgen Streppel. ''Ik ben heel blij om voor deze mooie club te tekenen'', aldus Te Vrede, die zich voor anderhalf jaar heeft verbonden aan Boluspor. "Ik wil mezelf hier weer tonen en genieten van het voetballen met mijn teamgenoten. We hebben een goed team en mikken op promotie."