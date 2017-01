Koeman sneert naar Everton-bestuur: ‘Iedereen moet zijn ogen eens openen’

De thuisnederlaag tegen Leicester City (1-2) is volgens Ronald Koeman een duidelijk signaal dat Everton behoefte heeft aan versterking. Na de uitschakeling in de FA Cup sneert de oefenmeester richting het clubbestuur: hij vindt dat iedereen 'de ogen moet openen' en dat er spoedig nieuwe spelers nodig zijn.

Vlak voor de aftrap werd miljoenenaanwinst Ademola Lookman gepresenteerd aan het publiek, maar dat is volgens Koeman niet genoeg. "Ik weet wat er moet veranderen. Als iedereen zijn ogen vandaag eens opent, komen we misschien verder als team", zegt de Nederlander in de Engelse media. "Dat hebben we echt nodig. Het gaat er allemaal om wat er deze maand gaat gebeuren."

Koeman hoopt dat men beseft wat het team nodig heeft om resultaten te boeken 'die passen bij de verwachtingen' binnen Everton. "Ik kan wel verder uitweiden, maar dat doe ik liever niet. Die gesprekken vinden binnenskamers plaats. Maar het zegt genoeg dat een negentienjarige vandaag een van onze beste spelers was", verwijst Koeman naar middenvelder Tom Davies, die in werkelijkheid achttien is. Everton is achter de schermen bezig met Morgan Schneiderlin en zou ook Manchester United-ploeggenoot Memphis Depay nog niet uit het hoofd hebben gezet.