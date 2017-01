Nemanja Gudelj krijgt concurrentie van man met tien jaar Chelsea-ervaring

De overgang van John Obi Mikel naar China is beklonken. De middenvelder onderging donderdag een medische keuring in Tianjin, waar hij een driejarige verbintenis met Tianjin TEDA heeft ondertekend. De Super League-club rondde eerder deze week ook al de komst van Nemanja Gudelj van Ajax af.

Tianjin TEDA wordt pas de derde werkgever in de loopbaan van Mikel, die zijn carrière in Europa bij het Noorse Lyn begon en sinds 2006 op de loonlijst van Chelsea stond. In zijn voorgaande negen seizoenen haalde de Nigeriaans international slechts één keer niet minimaal dertig optredens per voetbaljaargang, maar dit seizoen kwam hij absoluut niet in de plannen van Antonio Conte voor.

Mikel deed niet één minuut mee en twee maanden geleden werd al duidelijk dat Chelsea zijn aflopende contract niet zou verlengen. Als blijk van waardering mocht de Nigeriaan deze maand transfervrij vertrekken. Ondanks Europese interesse van clubs als Valencia en Olympique Marseille kiest Mikel ervoor om naar China te gaan, waar hij wekelijks een bedrag van liefst 165.000 euro gaat opstrijken.