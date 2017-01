‘Van der Wiel verrast met keuze voor Verenigde Arabische Emiraten’

Al-Wahda wordt naar alle waarschijnlijkheid de volgende werkgever van Gregory van der Wiel, zo weet Voetbal International te melden. De rechtsachter zou een contract voor anderhalf jaar kunnen tekenen bij de club uit Abu Dhabi.

Van der Wiel was woensdagavond al aanwezig bij de bekerwedstrijd tussen Al-Wahda en Al-Jazira, een duel dat door de thuisploeg met 6-0 werd gewonnen. Bij de club van trainer Javier Aguirra staan ook onder anderen Denílson, Jorge Valdivia en Balázs Dzsudzsák onder contract.

De 28-jarige Van der Wiel werd in december uit de selectie gezet door trainer Dick Advocaat en kreeg te horen te moeten vertrekken. Hij werd gelinkt aan onder meer Juventus, Sporting Portugal, Olympique Marseille en AS Monaco, maar lijkt dus verder te gaan in de Verenigde Arabische Emiraten.