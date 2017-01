Heracles meldt zich voor Belg: ‘Er zijn meerdere clubs geïnteresseerd’

Heracles Almelo hoopt zich deze maand te versterken met Dario van den Buijs. De huidige nummer negen van de Eredivisie heeft zich bij Gunter Thiebaut gemeld, zo bevestigt de zaakwaarnemer van de 21-jarige centrale verdediger.

“Er zijn meerdere clubs, in België en Nederland, geïnteresseerd (…) Zelf wil hij graag een stap maken. Het liefst komend zomer, maar tussentijds behoort ook tot de mogelijkheden”, aldus Thiebaut in gesprek met TC/Tubantia. Zijn cliënt heeft bij FC Eindhoven nog een contract dat aan het einde van het volgende seizoen afloopt.

Van den Buijs, voormalig jeugdinternational van België, speelde voor KVC Westerlo, de Nik Academy en Club Brugge alvorens hij in de zomer van 2015 een contract tekende in het Jan Louwers Stadion. Hij werd in november door zijn belangenbehartiger overigens nog vergeleken met Niklas Moisander.