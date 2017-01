Voormalig doelman van Dortmund krijgt kans op contract bij NEC

Zlatan Alomerovic krijgt de kans om een contract te verdienen bij NEC. De 25-jarige doelman zit sinds zijn vertrek bij FC Kaiserslautern zonder werkgever en is met de club uit Nijmegen mee op trainingskamp gegaan naar Marbella.

“Hij was derde doelman van Borussia Dortmund in het kampioensjaar. Hij heeft me gebeld en gevraagd of hij bij ons op proef kon komen. Dat kan. Hij komt op eigen kosten hier naartoe”, aldus trainer Peter Hyballa in gesprek met de Gelderlander.

Alomerovic, een Servische Duitser, speelde achtereenvolgens bij TuS Heven, SV Bommern, SV Herbede, FSV Witten, Dortmund en Kaiserslautern. Hij wist zijn debuut in het eerste elftal van die Borussen overigens nooit te maken.