Sevilla verkoopt voor 7,5 miljoen euro en haalt er Fransman voor terug

Sevilla heeft zich versterkt met Clément Lenglet. AS Nancy maakt woensdag via de officiële kanalen bekend een akkoord met de Andalusiërs te hebben bereikt over een transfersom voor de 21-jarige linksbenige centrale verdediger.

Het gaat naar verluidt om een bedrag van zes miljoen euro en Sevilla zal de komst van Lenglet waarschijnlijk in de loop van de avond bekendmaken. Er ligt een contract voor vierenhalf jaar klaar voor de international van Jong Frankrijk.

Lenglet speelde 82 officiële wedstrijden voor Nancy en daarin kwam hij tot twee doelpunten en twee assists. Hij is de eerste winteraanwinst voor het team van trainer Jorge Sampaoli. Sevilla heeft overigens al wel laten weten dat Timothée Kolodziejczak is verkocht aan Borussia Mönchengladbach; de Fransman levert Sevilla 7,5 miljoen euro op.