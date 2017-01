Roma laat Paraguayaans international vertrekken: ‘Een complete aanvaller’

Torino heeft zich versterkt met Juan Manuel Iturbe. De Paraguayaans international wordt op huurbasis overgenomen van AS Roma, zo melden de Romeinen via de officiële kanalen. Daarnaast hebben i Granata een optie tot koop bedongen op de buitenspeler.

Iturbe werd al langer in verband gebracht met een overgang naar Torino. De buitenspeler speelde tweeënhalf seizoen bij AS Roma, maar brak er nooit echt door. Vorig seizoen werd hij ook al verhuurd, toen aan AFC Bournemouth. “Iturbe is een complete aanvaller. We geloven dat hij de kwaliteiten bezit om een belangrijke rol bij ons te spelen”, zegt Urbano Cairo, voorzitter van Torino, op de website van zijn club.

AS Roma laat niet alleen Iturbe naar Turijn vertrekken. Iago Falque speelde al sinds het begin van het seizoen op huurbasis bij Torino en wordt nu definitief overgenomen van de Romeinen.