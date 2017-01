ADO-verdediger gaat nu wel in op uitnodiging Nigeriaanse ploeg

In november wimpelde Tyronne Ebuehi een uitnodiging voor de Nigeriaanse nationale ploeg nog af, omdat hij zich wilde focussen op ADO Den Haag. De verdediger heeft nu besloten zich in maart wél te willen melden bij Nigeria, zo maakt zijn werkgever bekend op haar website.

Over twee maanden speelt Nigeria een oefeninterland tegen Senegal. Bondscoach Salisu Yusuf stuurde de 21-jarige Ebuehi opnieuw een uitnodiging om zich bij de selectie te voegen. Deze keer besloot de geboren Haarlemmer daar wel op in te gaan en zo kan hij in maart zijn debuut maken voor het geboorteland van zijn vader.

Dat debuut had Ebuehi dus al eerder achter de rug kunnen hebben, als hij in november tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Algerije had gespeeld. “Ik zie het als een hele eer dat ik in Nigeria word opgemerkt. Maar op dit moment vergt ADO Den Haag mijn volledige aandacht”, zei de verdediger destijds. Overigens doet Nigeria niet mee aan de Afrika Cup later deze maand.