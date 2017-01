‘Nieuwe werkgever van Witsel in China biedt Fiorentina vijftig miljoen euro’

Tianjin Quanjian is nog niet uitgewinkeld in Europa. De Chinese club rondde dinsdag de komst van Axel Witsel van Zenit Sint-Petersburg voor twintig miljoen euro af en heeft nog steeds belangstelling voor Nikola Kalinic, zo verzekeren Italiaanse media.

Kalinic geniet al enkele weken interesse van Tianjin Quanjian, dat afgelopen seizoen naar de hoogste afdeling in het Chinese voetbal promoveerde. Trainer Fabio Cannavaro wil graag over de aanvaller beschikken, maar Fiorentina wil niet zo maar medewerking verlenen. De club uit Florence wijst telkens naar de transferclausule van vijftig miljoen euro en volgens de laatste berichten zou Tianjin Quanjian nu overstag zijn gegaan.

Kalinic, 28 jaar, is bezig aan zijn tweede seizoen bij Fiorentina, na enkele jaren voor Dnipro te hebben gespeeld. De Kroatisch international staat inmiddels op 25 treffers, in 65 officiële duels van la Viola. Chinese media verzekeren dat Kalinic in Tianjin een tweejarige verbintenis kan ondertekenen, à tien miljoen euro per voetbaljaargang.