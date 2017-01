Trainer Engelse laagvlieger noemt komst Eto’o ‘enorme uitdaging’

Vorige week werd Samuel Eto’o in verband gebracht met een terugkeer in de Premier League. Hull City zou in de Kameroener een belangrijke toevoeging zien in de strijd tegen degradatie. Trainer Mike Phelan zegt nog van niets te weten, maar houdt de deur open voor Eto’o.

Na de 3-1 nederlaag tegen West Bromwich Albion staat Hull City op de voorlaatste plaats. “Kan Eto’o corners verdedigen?” grapte Phelan tegen Sky Sports. “Ik heb er nog niks over gehoord, maar het zou een enorme uitdaging zijn om Samuel Eto’o naar Hull City te halen. Maar dat zijn nu wel mijn laatste zorgen.”

“We moeten in bepaalde situaties beter worden”, ging de oefenmeester verder. Voor zijn ploeg wacht een bijzonder zwaar competitieprogramma de komende weken. Eerst ontmoeten the Tigers Bournemouth thuis, maar daarna wachten Chelsea (uit), Manchester United (uit), Liverpool (thuis) en Arsenal (uit). “We analyseren nieuwe spelers. Als we een beetje over de grens kunnen gaan, is dat goed. Want iedereen heeft dat beetje hulp nodig.”