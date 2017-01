Babel rondt transfer af: ‘Ik heb geen moment geaarzeld’

Ryan Babel is speler van Besiktas. De dertigjarige aanvaller heeft zijn handtekening gezet onder een contract voor tweeënhalf jaar en gaat in de tweede seizoenshelft 1,2 miljoen euro verdienen. De komende twee jaar verdient hij jaarlijks 2,1 miljoen, zo heeft het beursgenoteerde Besiktas officieel bekendgemaakt.

“Ik ben blij bij deze grote club te mogen spelen. Naar mijn idee liggen er in het systeem dat Besiktas speelt goede mogelijkheden voor mij”, zei Babel bij zijn presentatie. “Ik ben nooit een speler geweest die gefocust was op het maken van doelpunten. Daarom ben ik geen zelfzuchtige speler, dat is belangrijk als vleugelspeler. Doelpunten zijn op die positie een bonus, het belangrijkste is om anderen in scoringspositie te brengen.”

Babel was anderhalve week geleden al aanwezig bij de competitiewedstrijd tussen Besiktas en Gaziantepspor (1-0). “De sfeer was geweldig, een mooie ervaring. Het was een mooi welkom bij de club”, vertelde Babel, die bij de club rugnummer 49 toegewezen krijgt. Met Liverpool en Kasimpasa speelde de aanvaller eerder tegen Besiktas. “Met Liverpool speelden we nog in het oude stadion. De sfeer was prachtig en creëerde druk, waardoor we die wedstrijd verloren.”

In het begin van het seizoen zat Babel nog zonder club en hield hij zijn conditie op peil bij Jong Ajax. De 42-voudig international liet zijn contract daarvoor bij Al-Ain in de Verenigde Arabische Emiraten ontbinden. Daarvoor speelde Babel voor Ajax, Liverpool, Hoffenheim en Kasimpasa. “Voordat ik naar Al-Ain ging, was er al contract met Besiktas. Toen was een transfer niet mogelijk, maar toen de club nu contact opnam aarzelde ik niet. Na mijn vertrek bij Kasimpasa ben ik het Turkse voetbal blijven volgen.”