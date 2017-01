‘Leicester wilde mij, maar het bod werd afgeslagen en dat spijt mij niet’

Leicester City raakte N’Golo Kanté kwijt aan Chelsea en ging vervolgens op zoek naar een nieuwe verdedigende middenvelder. Onder anderen Luka Milivojevic was een kandidaat om de plek van Kanté op te vullen, zo vertelt hij aan Zurnal. De 25-jarige Serviër bleef echter bij Olympiacos.

“Als ik vertrek, dan doe ik dat voor een van de beste competities van Europa. Leicester wilde mij, dat klopt. Maar de club besloot om het bod af te slaan en dat spijt mij niet. Ik zit goed bij Olympiacos, voel mij hier gewaardeerd, gerespecteerd én geliefd. Ik heb de directie ook laten weten dat ik heus niet ten koste van alles weg hoef”, aldus Milivojevic.

“Het is een eer dat ik zo gewaardeerd word bij Olympiacos en zoveel verantwoordelijkheid draag. Ik ben daardoor nog gemotiveerder om hard te blijven werken. Het zit ook in mijn karakter om de groep leiding te geven”, besluit de negentienvoudig international die ook nog in beeld zou zijn bij Valencia, Fiorentina, West Ham United en VfL Wolfsburg.