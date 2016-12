Bod van vier miljoen euro op Fernando Torres

(The Sun)

Bojan Krkic stuurt ondanks een gesprek met Mark Hughes nog steeds aan op een winters vertrek bij Stoke City. Las Palmas en Valencia willen hem terughalen naar LaLiga, terwijl ook een Chinees avontuur lonkt. (The Sun)

De club uit Istanbul heeft vier miljoen euro over voor de spits, die bij Atlético Madrid niet veel aan spelen toekomt en een aflopend contract heeft.