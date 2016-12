Voormalig Oranje-international blijkt gewild: ‘Het is hier een warm bad’

Het gaat goed met Piet Velthuizen. De dertigjarige doelman zette in juli zijn handtekening onder een contract voor één seizoen bij Hapoel Haifa en heeft inmiddels tien competitiewedstrijden voor de club uit Israël achter zijn naam staan. Hij is naar eigen zeggen terechtgekomen in ‘een warm bad’.

“Dat had ik de laatste jaren bij Vitesse gemist. Ik ben een gevoelige jongen. Je ziet het terug in mijn spel. Ik kwam op mijn oude niveau en voel me weer een meer dan gewaardeerd onderdeel van het team”, aldus Velthuizen in een interview met het Algemeen Dagblad. Hij zou zich zelfs al in de kijker hebben gespeeld bij Maccabi Tel Aviv, Maccabi Haifa en Hapoel Beer Sheva.

Velthuizen weet echter niet wat de toekomst brengt, al heeft de eigenaar van Hapoel Haifa hem laten weten de samenwerking te willen verlengen. “Ik hoor wel wat zijn plannen zijn. Anders gaan we verder kijken. Er staat nog niets vast”, besluit de enkelvoudig international van het Nederlands elftal. In dienst van Vitesse kwam hij tot 240 wedstrijden.