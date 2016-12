‘Van kwaad tot erger bij Valencia: Prandelli heeft genoeg gezien en stapt op’

Valencia hoopte met Cesare Prandelli de weg naar boven in te slaan, maar de Spaanse voetbalgrootmacht blijft kwakkelen en is momenteel de nummer zeventien van LaLiga. De laatste zeven wedstrijden in de competitie leverden geen overwinning op en volgens diverse Spaanse media is de oefenmeester op weg naar de uitgang.

Volgens Cadena SER en AS is Prandelli dus niet ontslagen, maar heeft hij zelf zijn ontslag ingediend. Prandelli tekende voor twee seizoenen bij Valencia, maar hij kreeg het team niet aan de praat en hij gebruikte de media om zijn spelers te motiveren.

Prandelli pakte aanvoerder en sterspeler Dani Parejo aan: de middenvelder lurkte aan een waterpijp en werd door de oefenmeester ‘kinderachtig’ genoemd. Ook boterde het niet tussen Prandelli en de fans. Volgens de Spaanse media zijn de advocaten van beide partijen vrijdag aan het werk gezet om tot een ontslagregeling te komen.