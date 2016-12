‘Arrogant, maar ik weet dat ik beter ben dan sommige backs in de Eredivisie’

Thijs Bouma hoopt spoedig een nieuwe club te vinden. De verdediger kreeg afgelopen zomer geen nieuw contract bij De Graafschap en is sindsdien transfervrij op te halen. Vooralsnog heeft geen enkele club toegehapt. "Ik hoopte op een Eredivisieclub", vertelt de ex-speler van Jong FC Twente en Almere City.

De rechtsback zegt van zichzelf te weten het niveau van de Eredivisie aan te kunnen. Clubs uit de kelder van de competitie toonden interesse. "Maar mijn komst was afhankelijk van vertrekkende spelers. die vertrokken uiteindelijk niet. De clubs die eerst interesse hadden, waren al voorzien. Erg jammer, want nu zit ik zonder club", geeft hij aan in gesprek met de Stentor.

"Het klinkt misschien arrogant, maar ik weet dat ik beter ben dan sommige backs in de Eredivisie. Zoveel zelfvertrouwen heb ik wel", vervolgt Bouma. De 24-jarige Hardenberger zegt dat hij pech heeft gehad: zo verliet hij FC Twente vanwege weinig perspectief op speeltijd in het eerste. "Nu staan er allemaal jonge jongens in de basis, mede als gevolg van de financiële problemen bij de club."