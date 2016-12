‘Geflopte Sigthórsson laat huurcontract na nul speelminuten ontbinden’

Kolbeinn Sigthórsson lijkt aan zijn laatste dagen bij Galatasaray bezig te zijn. De 26-jarige aanvaller staat volgens onder meer AA en Hürriyet op het punt om zijn huurovereenkomst in Istanbul per direct te laten ontbinden.

De werkgever van onder anderen Wesley Sneijder, Nigel de Jong en Jan Olde Riekerink huurt de international van IJsland in principe voor één seizoen en betaalt daar zeven ton voor aan Nantes. In de verbintenis is een optie tot koop van 3,8 miljoen euro opgenomen, maar het heeft er dus alle schijn van dat die clausule niet geactiveerd gaat worden.

Sigthórsson, die 1.215.000 euro op jaarbasis verdient bij Galatasaray, heeft door blessureleed zijn debuut voor Cim Bom nooit weten te maken. Hij heeft bij Nantes nog een arbeidsovereenkomst die tot de zomer van 2020 doorloopt.