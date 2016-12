Galatasaray-woordvoerder bevestigt: ‘Een opvallend bod uit China ontvangen’

Lukas Podolski werd in de wandelgangen in verband gebracht met een club uit China en vanuit zijn huidige werkgever Galatasaray klinken bevestigende geluiden. Woordvoerder Levent Nazifoglu laat aan Anadolu Agency weten dat Galatasaray een ‘opvallend bod’ heeft ontvangen.

“We hebben van Beijing Guoan een opvallend bod op Podolski ontvangen”, begint de woordvoerder. “We denken na over het voorstel. Of het van een transfer komt ligt aan de speler”, klinkt het.

Naar verluidt gaat het om een bod van circa twintig miljoen euro. Podolski zelf kan circa negen miljoen euro per jaar gaan verdienen. Overigens is Beijing Guoan geen onbekende onderhandelingspartner voor Galatasaray, want die club trok eerder al Burak Yilmaz aan.